Instrumentista Mariana Zwarg se apresenta neste sábado em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 18:22 horas

Show acontece na Casa de Cultura de Paraty; a entrada é franca e livre para todos os públicos

Paraty – Em comemoração aos seus 20 anos de carreira, a instrumentista Mariana Zwarg, juntamente com seu grupo ‘Mariana Zwarg Quinteto Universal’, anunciou para o próximo sábado (17) uma apresentação especial para os munícipes de Paraty e para toda a região Sul Fluminense. O show tem apoio do projeto ‘Retomada Cultural’, patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

A artista tem seu nome em diversas composições, arranjos e a direção musical dos shows que apresentam suas composições. Dona de sucessos como “Pra Ele, Acalanto”, “Samba de Alvedore”, “De cá pra lá” e “Ventania e Vigilia”, Mariana Zwarg vem para a cidade histórica de Paraty com muita bagagem e músicas boas para apresentar ao público.

Mariana Zwarg Quinteto Universal é formado por músicos instrumentistas de grandes vivências nos palcos nacionais e internacionais, além de diversas participações em festivais e orquestras. O grupo é composto, além de Mariana, pelos seguintes componentes: Viviane Pinheiro Roque (Pianista), Ajurinã Zwarg (Baterista), Paulio Celé (Guitarrista/violonista) e Sá Reston (Baixista).

Seguindo os passos do pai, o maestro Itiberê, Mariana ressaltou as suas experiências e destacou a sua visita pela Catalunha. “Fui convidada para ser a diretora da big band do “Tallers Musicals de Avinyó”, na Catalunha. Lá, passei uma semana ensaiando meus arranjos com uma orquestra de 50 músicos. No último dia do festival entendi que além de flautista eu era compositora, arranjadora e ‘band leader’. Uma experiência inesquecível, que me encorajou a seguir por muitos outros caminhos”, destacou Mariana

O show está marcado para acontecer às 20h e acontecerá na Casa de Cultura de Paraty, na Rua Dona Geralda, 194, no Centro Histórico de Paraty. A classificação é livre para todos os públicos e a entrada é franca, com retirada de ingressos feita no local.