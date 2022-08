Integrante da Força Expedicionária Brasileira morre aos 100 anos em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 10:41 horas

Volta Redonda e Resende – A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) emitiu nota de pesar pelo falecimento nesta sexta-feira, dia 26, do 2º tenente Francisco Conceição Leal, integrante da Força Expedicionária Brasileira. Ele morreu num hospital, em Volta Redonda.

No dia 11 de agosto deste ano, o tenente Leal completou 100 anos de vida. Na ocasião, a Aman, o Batalhão Agulhas Negras, e outras organizações militares realizaram uma homenagem ao tenente e sua família.

O corpo será velado no Cemitério Portal da Saudade, também em Volta Redonda. Após o velório, o corpo será cremado. As cinzas serão levadas para Valença, terra na natal do tenente.

A Aman lamentou o ocorrido e manifestou seus mais sinceros sentimentos aos familiares do tenente Leal.

O prefeito de Volta Redonda, Francisco Neto também lamentou a morte do ex-pracinha: