Integrantes do Saae de VR realizam visita técnica em Poços de Caldas (MG)

Volta Redonda – Uma grupo de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) visitou, nesta última semana, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) de Poços de Caldas, em Minas Gerais. O objetivo foi realizar um intercâmbio de processos, equipamentos e tecnologias da entidade mineira.

Com integrantes das áreas técnica e comercial do Saae, o grupo realizou na cidade verificou modelos utilizados no DMAE, tanto na área comercial quanto sobre o sistema para realizar medição remota, um modelo que o Saae-VR pretende implantar futuramente.

De acordo com Guilherme Augusto, assessor da gerência de manutenção do Saae-VR, são muitos os benefícios da medição remota.

“O interessante da visita é que conhecemos o sistema que é muito avançado e que seria um grande modelo a ser adotado pelo Saae em Volta Redonda”, ressaltou.

O grupo teve a oportunidade de conhecer setores como Comercial, Administrativo do DMAE, além do Centro de Operações e as estações de tratamento de água e esgoto. A recepção foi conduzida pelo diretor do departamento, Paulo César Silva, que, junto com supervisores e gerentes de diversos setores, apresentou as práticas e inovações implementadas na instituição.

O diretor destacou que a visita técnica reforça a importância da cooperação entre as duas entidades, para benefício coletivo e melhoria da qualidade de vida da população.

“A troca de experiências e conhecimentos entre as autarquias é fundamental para o aprimoramento contínuo dos serviços de saneamento em todo o país”, afirmou Paulo César Silva.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, explica que a recente visita para intercâmbio entre as autarquias é a segunda, já que ele e uma equipe com engenheiros técnicos e de processos já esteve no DMAE.

“Durante apresentação e contatos que tivemos em Ribeirão Preto (SP) e Maricá (Região dos Lagos do Rio), me chamou a atenção a evolução do serviço de água e esgoto de Poços de Caldas, a nível de automação, de práticas de manutenção, controle efetivo de custo, e até de monitoramento online. Então a gente pediu a visita e fomos prontamente atendidos”, explicou o diretor-executivo.