Interesse por cigarros eletrônicos aumenta mais de 1150% em dois anos, diz pesquisa

Ex-diretora da Anvisa defende regulamentação

Estado do Rio – Um levantamento feito pelo Google Trends traz uma informação preocupante: em todo o país, a procura pelo termo ‘vape’ – nome popular dado aos cigarros eletrônicos – aumentou mais de 1150%. Só no estado do Rio de Janeiro, o aumento foi de 600%. De acordo com uma pesquisa do Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), mais de 2 milhões de adultos utilizam cigarros eletrônicos no Brasil, apesar de proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009.

A despeito da proibição, os ‘vapes’ podem ser encontrados à venda em diversos estabelecimentos como bares, baladas, além de sites, redes sociais e até em aplicativos de entrega. A projeção do Ipec é que o número de usuários aumente ainda mais esse ano.

Nos últimos dois anos, a Receita Federal tem dado maior atenção ao combate ao contrabando de cigarros eletrônicos, cuja importação e comercialização é proibida no Brasil. Para se ter uma ideia, só em 2022 foram apreendidos 1,1 milhão de ‘vapes’. Em apenas uma operação nacional, com duração de um dia, em julho do ano passado, 290 mil cigarros eletrônicos foram apreendidos.

Alternativa

De acordo com Alessandra Bastos, farmacêutica e ex-diretora da Anvisa, muitas vezes o consumidor não tem conhecimento de que 100% da comercialização no país é proveniente de contrabando. “Sem uma regulamentação que estabeleça as regras para comercialização, fabricação, comunicação e conteúdo desses produtos, todos esses consumidores estão expostos a produtos ilegais e desconhecem qual é a procedência, quem são os fabricantes ou qual é a composição real desses dispositivos”, explica.

Ainda segundo ela, os cigarros eletrônicos fazem mal à saúde, mas se forem regulamentados podem ser consideradas alternativas de risco reduzido em relação ao cigarro convencional – como ocorre, de acordo com a ex-diretora da Anvisa, em cerca de 80 países que já regulamentaram os produtos.