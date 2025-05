Interior do Rio registra mais de 82% de ocupação hoteleira com show da Lady Gaga e feriado

Estado do Rio – Combinando cultura pop e feriado prolongado, o turismo no Estado do Rio vive um cenário de grande fluxo de visitantes. Estimulado pela divulgação dos 92 municípios fluminenses no mercado nacional e internacional, a média de ocupação hoteleira no interior do estado para o período de 1º a 4 de maio é de 82,11%. O movimento é impulsionado por dois grandes fatores: o show da cantora Lady Gaga, que acontece na capital do RJ no sábado (3) e atrai fãs de todo o Brasil e do exterior, e o feriado nacional do Dia do Trabalhador (1º), que favorece o turismo.

“O Rio de Janeiro reafirma sua vocação para realizar grandes eventos e acolher visitantes. Estamos vivendo um momento de dinamismo cultural e turístico, e os números comprovam que o interior do estado também está colhendo os frutos dessa movimentação. O turismo é um grande motor da economia fluminense”, declarou o governador Cláudio Castro.

As demais cidades que também apresentam bons índices de ocupação são Itatiaia/Penedo (83,80%), Petrópolis (82,80%), Barra do Piraí (81,60%), Cabo Frio (81,50%), Teresópolis (81,40%), Rio das Ostras (80,30%), Macaé (79,50%), Armação dos Búzios (74,50%) e Arraial do Cabo (68,20%). A pesquisa foi realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ).

Já na capital,a média de ocupação está em 86,60%. As regiões de maior destaque são Ipanema/ Leblon, com 96,45%, seguida de Leme/ Copacabana (95,63%), Flamengo/ Botafogo (87,89%), Barra/ Recreio/ São Conrado (83,10%) e Centro (77,34%).

“Os números de ocupação comprovam que o turismo segue em alta em todas as regiões do estado. A combinação de um feriado prolongado com um megashow internacional fortalece a nossa política de promoção do Rio de Janeiro como um destino preparado para receber os turistas em qualquer ocasião. O impacto é direto na economia, com mais visitantes circulando, consumindo, mas também de retorno de imagem, com o Rio de Janeiro sendo notícia em todo o mundo por conta da Lady Gaga”, disse o secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca.

Rodoviária do Rio e Galeão devem receber 560 mil pessoas

O reflexo dessa alta procura também pode ser visto nas estradas e terminais rodoviários. A Rodoviária do Rio deve receber mais de 240 mil pessoas durante a semana do show, com 121 mil desembarques previstos — a maior parte entre sexta (2) e sábado (3), conforme dados da concessionária que administra o terminal.

O RIOgaleão estima a movimentação de 363 mil passageiros entre os dias 29 de abril e 6 de maio de 2025, no período do show da Lady Gaga, que acontecerá no dia 3 de maio, na Praia de Copacabana. A expectativa é de que 256 mil passageiros passem pelo Doméstico e 107 mil pelo Internacional.

Durante o intervalo de tempo analisado, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro deve receber, entre pousos e decolagens, 4.192 voos. Em comparação com o mesmo período de 2024 — que coincidiu com o show da Madonna — a projeção representa um aumento de 26% no número de passageiros e de 19% no total de voos. As cinco principais cidades origens de passageiros no período são, em ordem decrescente São Paulo, Buenos Aires, Recife, Porto Alegre e Vitória.