Internações aumentam, mas casos graves ficam estáveis em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 22:17 horas

Internações de pacientes com sintomas mais leves estariam aumentando número de internações, segundo médicos

Volta Redonda – Dados levantados pelo DIÁRIO DO VALE, na noite desta quarta-feira, 29, mostram que houve aumento de pacientes internados com suspeita ou confirmação de Covid-19, nas últimas 24 horas, se comparados com terça-feira, 28, nos principais hospitais de Volta Redonda. Mas o aumento foi principalmente de casos leves. Teve aumento de dez pacientes e o total chegou a 55. Não houve óbitos neste período.

O número de pessoas submetidas a ventilação mecânica, que indica os casos mais graves, ficou estável. Segundo uma fonte ligada à área de saúde, a tendência de aumentar pacientes internados, em casos mais leves, está ocorrendo.

Ainda segundo a mesma fonte, o número de atendimentos no Pronto-Socorro também está aumentando. “O fato pode estar ocorrendo pelo aumento de pessoas na rua, aumento de pacientes gripados ou pode ser pela perda de medo de ir ao hospital”, diz a fonte.

Veja a relação das internações, lembrando que o número de pacientes internados pode oscilar a cada momento.

Resumo de hoje, das últimas 24 horas :

– Hospital das Clínicas – Hoje com 18 internados, sendo 04 em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em VM (ventilação mecânica) e 14 em enfermaria, em ar ambiente. Sem transferências nas últimas 24 horas.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 01 paciente em VM e 02 em ar ambiente. Sem óbitos ou transferências.

– Hospital da Unimed – Tem um total de 23 pacientes internados. Sendo 10 pacientes em CTI, com 08 em VM e 06 confirmados. São 11 internados em enfermaria, com 04 confirmados e 02 da UTI Neonatal, com 01 confirmado.

– Hospital do Retiro – Hoje tem um total de 10 pacientes internados sendo 07 suspeitos, em enfermaria e 03 pacientes na UTI respiratória, com 02 em VM.

– HINJA – Mantém somente 01 RN suspeito. Sem óbitos ou transferências.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos :55

– Total internados em CTI com VM: 15

– Total internados em CTI ou Enfermaria sem VM: 40

– Total de 13 óbitos, sendo 11 confirmados oficialmente pela prefeitura.

OBS: Na relação não consta o número de pacientes internados no Hospital Regional e no Hospital de Campanha, nem em outras unidades de saúde menores. Ressaltando ainda que o número de pacientes internados oscila a cada momento.