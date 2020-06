Internações em hospitais de Volta Redonda por Covid-19 ficam estáveis

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 21:52 horas

Volta Redonda – As internações por suspeita ou confirmação da Covid-19 nos hospitais de Volta Redonda continuam estáveis. Nas últimas 24 horas, os hospitais do município têm 76 internações, nos hospitais públicos, particulares e no Hospital de Campanha, montado no Raulino de Oliveira.

Na noite de ontem, 25, o número de internações era de 76.

O DIÁRIO DO VALE ressalta que o número de pacientes internados oscila a qualquer momento.

Resumo desta sexta-feira, 26, das últimas 24 horas :

– Hospital Santa Cecília – Hoje com 15 internados, sendo 11 em UTI (Unidade de Tratamento Intensiva(, com 03 em VM (ventilação mecânica) e 03 em O2. Tem 04 em um enfermaria/quarto.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 10 pacientes internados no total, sendo 01 em VM e 09 em ar ambiente. Houve 01 óbito nas últimas 24 horas.

– Hospital da Unimed – Tem um total de 24 pacientes internados. Sendo 13 pacientes em CTI, com 08 em VM e 09 confirmados. São 11 internados em enfermaria, 06 confirmados. Houve 01 óbito nas últimas 24 horas.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 15 pacientes internados no total, sendo 09 em enfermaria e 06 no CTI, com 03 em VM.

– Hospital de Campanha – Hoje tem 09 pacientes internados em ar ambiente, sendo 08 positivos e 01 negativo.

– HINJA – Hoje 03 paciente internados, em UTI, sendo 02 em VM e 01 em O2 (Oxigênio).

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes internados confirmados positivo ou suspeitos : 76

– Total internados em CTI com VM: 17

– Total internados em CTI ou Enfermaria sem VM : 59

– 62 óbitos confirmados pela prefeitura