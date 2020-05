Internações em hospitais de Volta Redonda por Covid-19 têm redução de 12%

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 20:47 horas

Volta Redonda – Dados da noite desta quinta-feira, dia 30, mostram que houve redução de 12% no número de internações pela Covid-19 nos principais hospitais de Volta Redonda da rede privada e pública, nas últimas 24 horas. O total de pacientes internados com suspeita ou confirmação pelo novo coronavírus totaliza 48. Ou seja: menos sete pacientes.

Também houve redução de casos em ventilação mecânica, que são os mais graves. Não houve registro de óbito no período.

O jornal ressalta que o número de pacientes internados pode oscilar a qualquer momento.

Resumo de hoje, das últimas 24 horas :

– Hospital das Clínicas – Hoje com 12 internados, sendo 06 em UTI, com 04 em VM e 06 em enfermaria, em ar ambiente. Sem transferências nas últimas 24 horas.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 01 paciente em VM e 02 em ar ambiente. Sem óbitos ou transferências.

– Hospital da Unimed – Tem um total de 25 pacientes internados. Sendo 12 pacientes em CTI, com 08 em VM e 06 confirmados. São 11 internados em enfermaria, com 06 confirmados e 02 da UTI Neonatal, com 01 confirmado.

– Hospital do Retiro – Hoje tem um total de 07 pacientes internados em um enfermaria.

– HINJA – Mantém somente 01 RN suspeito. Sem óbitos ou transferências.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 48

– Total internados em CTI com VM: 13

– Total internados em CTI ou Enfermaria sem VM: 35

– Resumo de óbitos de VR – 00 nas últimas 24 horas.

– Total de 14 óbitos, sendo 11 confirmados.

*Não consta as internações do Hospital Regional, nem do Hospital de Campanha.