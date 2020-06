Internações pela Covid-19 seguem estáveis em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 16:17 horas

Volta Redonda – As internações nos principais hospitais de Volta Redonda por causa da Covid-19 seguem estáveis.

De acordo com informações obtidas neste domingo, dia 14, o número de pacientes internados com suspeita ou confirmação da doença está em 50.

O jornal ressalta que o número de internações pode oscilar a qualquer momento.

Resumo do dia 14 de junho, das últimas 24 horas:

– HSC – Com 8 internados, sendo 6 em UTI, com 2 em VM e 4 em O2. Tem 1 em enfermaria/quarto. Houve 1 óbito no período.

– HSJB – 7 pacientes internados no total, sendo 1 em VM, 6 em ar ambiente. Houve 1 óbito nas últimas 24 horas.

– HU – Tem o total de 16 pacientes internados. Sendo 6 pacientes em CTI, com 3 em VM e 4 confirmados. São 10 internados em enfermaria, sendo 7 confirmados.

– Hospital Retiro – 7 pacientes internados, sendo 5 em enfermaria e 2 no CTI, com 2 em VM.

– Hospital de Campanha – Tem 10 pacientes internados em ar ambiente, sendo 3 positivos, 3 aguardando confirmação e 4 negativos.

– Hinja – 2 paciente internado em UTI, sendo 1 em VM e 1 em O2.

– Santa Maria, Barra Mansa – Tem 25 pacientes internados, sendo 7 em UTI, com 3 em VM e 18 em enfermaria.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes internados confirmados positivo ou suspeitos : 50

– Total internados em CTI com VM: 9

– Total internados em CTI ou enfermaria sem VM : 41

– Resumo de óbitos de Volta Redonda – 2 nas últimas 24 horas

– Total de 61 óbitos, sendo 52 confirmados