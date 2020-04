Internações pelo Covid-19: Situação na rede municipal de Saúde de VR segue tranquila, com muitos leitos livres

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 18:04 horas

Apesar do grande movimento no Hospital Zilda Arns – especialmente em função da vinda em massa de pacientes do Grande Rio – rede pública e privada em Volta Redonda permanece com leitos sobrando

Volta Redonda – Embora o Hospital Regional Zinda Arns (administrado pelo Estado) apresente grande movimento de pacientes, a situação da capacidade de leitos em Volta Redonda segue tranquila em capacidade de atendimento. Com mais de 500 leitos disponíveis na rede pública e privada, o município fechou a terça, dia 14, com vagas sobrando em ambas as redes.

Na rede privada o Hospital da Unimed tinha a maioria dos leitos para Covid 19 vazia. No Hospital das Clínicas havia 5 internados – 2 em UTI. O Hinja estava sem nenhuma internação nem no CTI e nem nas enfermarias.

Na rede pública municipal o Hospital São João Batista tinha 2 pacientes suspeitos, em ar ambiente. Ou seja: sem ventilação mecânica. O Hospital do Retiro tinha 8 internados com suspeita, sendo que 2 estavam em UTI e 6 em enfermaria.

Além da estrutura destes hospitais Volta Redonda tem ainda (sem suspeitos de Covid internados) a estrutura do Hospital do Idoso, do antigo Hospital Santa Margarida e do hospital de campanha montado no Estádio Raulino de Oliveira.