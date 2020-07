Internações por coronavírus seguem estáveis em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 19:09 horas

Barra Mansa- Em nova atualização das internações da Covid-19 no município, o boletim epidemiológico desta quinta-feira, dia 23, apontou que a taxa de ocupação dos leitos de CTI/UTI permanecia em 33%. Já a ocupação dos leitos clínicos caiu para 28%, a taxa de ocupação dos respiradores não teve variação e está em 10% na rede pública municipal.

Ainda, segundo o boletim, o número total de pacientes positivos hospitalizados está em 15. Há três pacientes com Covid-19 internados no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia, dois pacientes fazem o uso de respiradores e cinco estão em leitos clínicos. No Centro de Triagem e Tratamento para a doença, na região Leste, tem um paciente em leito de UTI e quatro em leitos clínicos.

O número de paciente suspeitos da doença hospitalizados está em 14. Sendo três internados no CTI da Santa Casa de Misericórdia, um faz uso de respirador e seis estão em leitos clínicos. No Centro de Triagem e Tratamento para Covid-19, há quatro pacientes em leitos clínicos.

Casos gerais da Covid-19

Barra Mansa tem atualmente 1.436 casos confirmados do novo coronavírus, sendo que 997 podem ser considerados recuperados. Há 82 casos notificados como suspeitos, 4.320 exames deram negativos dos 6.435 analises laboratoriais feitas. O número de mortes pela doença permanece em 37 casos e 18 mortes suspeitas estão sob investigação.