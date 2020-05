Internações por Covid-19 em hospitais de VR têm aumento de 17%

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 20:18 horas

Volta Redonda – Dados levantados pelo DIÁRIO DO VALE mostram que houve um aumento em torno de 17% no total de pacientes internados por causa da Covid-19, com cerca de 16% de aumento em ventilação mecânica e 18% em enfermaria, mantendo a tendência de maior internação de pacientes sem muitas complicações e precoce.

Os números são das últimas 24 horas.

Os dados não têm as internações do Hospital Regional, referência em Covid-19, nem dos hospitais de campanha.

O jornal ressalta ainda que o número de internações pode oscilar a qualquer momento.

Não houve óbito no período nos hospitais que foram verificados pelo jornal.

Resumo de hoje, das últimas 24 horas

– Hospital das Clínicas – Hoje com 11 internados, sendo 08 em UTI, com 05 em VM e 03 em O2. Tem 03 em enfermaria em ar ambiente, sendo 02 positivo.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 01 paciente em VM e 01 em ar ambiente.

– Hospital da Unimed – Tem um total de 28 pacientes internados. Sendo 12 pacientes em CTI, com 08 em VM e 07 confirmados. São 14 internados em enfermaria, com 09 confirmados e 02 da UTI Neonatal, com 01 confirmado.

– Hospital do Retiro – Hoje tem um total de 11 pacientes internados em um enfermaria.

– HINJA – Hoje em 02 pacientes suspeitos, sendo 01 adulto e 01 RN. Sem óbitos ou transferências.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes internados confirmados positivo ou suspeitos : 52

– Total internados em CTI com VM: 14

– Total internados em CTI ou Enfermaria sem VM: 38

– Resumo de óbitos de VR – 00 nas últimas 24 horas.

– Total de 16 óbitos, sendo 15 confirmados pela prefeitura.