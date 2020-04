Internações por Covid-19 em hospitais de Volta Redonda continuam estáveis

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 20:39 horas

Volta Redonda – Levantamento feito pelo DIÁRIO DO VALE mostra que o número de pacientes internados nas redes pública e privada do município, que tiveram teste positivo ou estão com suspeita de ter contraído o novo corononavírus, chega a 30.

Os dados são das últimas 14 horas e incluem cinco de pacientes de Volta Redonda que estão no Hospital Regional. Portanto, o número de pacientes internados em Volta Redonda ainda permanece estável.

Resumo desta terça-feira, das últimas 24 horas :

– Hospital das Clínicas – Hoje com 06 internados, sendo 02 em UTI em VM e 04 em enfermaria, em ar ambiente. Sem óbitos ou transferências nas últimas 24 horas.

Hospital Regional – Hoje tem 05 pacientes internados de Volta Redonda, em CTI.

– Hospital São João Batista – Hoje tem 02 pacientes suspeitos em VM (ventilação mecânica). Sem óbitos ou transferências para o Hospital Regional no período.

– Hospital da Unimed – Hoje tem 07 pacientes em enfermaria, sendo 02 confirmados e 05 suspeitos. Manteve 04 internados em CTI, sendo 02 suspeitos e 02 confirmado, com 01 em VM. Tem ainda 01 suspeito na UTI neonatal.

– Hospital do Retiro – Hoje tem 03 internados, suspeitos, em ar ambiente em enfermaria. Tem 02 pacientes em CTI respiratório em VM. Sem óbitos ou transferências para o Hospital Regional no período.

– HINJA – Mais um dia sem internações em CTI ou enfermaria hoje. Sem óbitos.

Resumo de pacientes internados:

– Total de pacientes internados confirmados positivo ou suspeitos : 30

– Total internados em CTI com VM : 12(considerando os do Hospital Regional em VM)

– Total internados sem VM : 18

– Resumo de óbitos de VR – 00 nas últimas 24 horas.

– Total de 08 óbitos, sendo 07 confirmados.