Internados com suspeita da Covid-19 na Santa Casa testam negativo para a doença

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 19:37 horas

Barra Mansa- Seis pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia, com a suspeita da Covid-19, testaram negativo para doença nesta quarta-feira, dia 29, através de testes rápidos. Há cinco pacientes em ventilação ambiente e um paciente em ventilação mecânica.

Além dos seis internados na Santa Casa, há um paciente hospitalizado no Centro de Triagem e Tratamento Covid-19, que também testou negativo para a doença.

Mesmo dando negativo pela testagem rápida, todos esses pacientes, vão passar pelo exame PCR considerado o padrão no diagnóstico da Covid-19, através do Lacen, no Rio.