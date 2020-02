Internauta busca por cães desaparecidos há quase um mês em Barra do Piraí

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 10:07 horas

Salsicha e Scooby da raça dachshund desapareceram no bairro de Fátima, no dia 17 de janeiro

Barra do Piraí – Renata Trindade está procurando por seus dois cachorrinhos de estimação que desapareceram no dia 17 de janeiro, em Barra do Piraí. Os cães, que atendem por “Salsicha” e “Scooby” são da raça dachshund e foram vistos pela última vez no Bairro de Fátima há quase um mês.

“Salsicha” tem cor de caramelo, já “Scooby” tem pelagem preta, ambos possuem um ano de idade. De acordo com a internauta, os filhotes foram vistos pela última vez atravessando a pista do Bairro de Fátima para Califórnia, distrito de Barra do Piraí.

– Peço ajuda aos amigos e quem puder compartilhar. Unidos somos mais fortes para encontrar meus cachorros – declarou Renata.

Quem souber sobre o paradeiro dos bichinhos, entrar em contato com Renata pelo link ou pelo telefone 974022838.