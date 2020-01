Internauta busca por donos de cão perdido no bairro Retiro em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2020, 09:15 horas

Nathália Ferreira encontrou um pastor alemão adulto que estava assustado com fogos do réveillon

Volta Redonda – Uma internauta procurou pelo DIÁRIO DO VALE para tentar encontrar o dono de um cão que está perdido em Volta Redonda. O animal de estimação é da raça pastor alemão, macho e aparenta ter idade adulta. Ele está na rua há dois dias.

O cão foi encontrado na Rua Pinheiral, no Jardim Cidade do Aço, no bairro Retiro, na terça-feira (31).

Segundo a internauta Nathália Ferreira, o cão parecia assustado.

– Ele estava muito assustado com os fogos de ontem, está um pouco magro. Peguei ele e deixei aqui dentro de casa para ficar mais tranquilo. Talvez alguma família do bairro tenha perdido um pastor alemão durante a virada de ano – disse Nathália.

Os possíveis donos do animal de estimação podem entrar em contato com Nathália pelo telefone 99839-4868.