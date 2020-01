Internauta faz campanha para tratamento de cadela de estimação

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 09:38 horas

Cadelinha que atende por “Amy”, de seis anos, foi atropelada no último dia (20) no bairro Retiro e está sem os movimentos das patas

Volta Redonda – Uma internauta de Volta Redonda está se mobilizando nas redes sociais para tratamento de sua cadela de estimação, que atende por “Amy”. A cadela da raça Shitzu, de seis anos de idade, foi atropelada, na segunda-feira (20), no bairro Retiro, e desde então precisa de realizar uma cirurgia com urgência.

A dona de “Amy”, Juliane Dinali, contou ao DIÁRIO DO VALE, que a cadelinha quebrou a pélvica e rompeu o diafragma.

– A situação dela é grave, está necessitando de uma cirurgia com urgência e se encontra internada. Estou realizando uma ‘vaquinha online’ e já consegui algumas doações, porém continuo pedindo por ajuda. ‘Amy’ é minha companheira para toda a vida – destacou Juliane.

O custo para a cirurgia de emergência é do valor de R$ 2,1 mil, porém Juliane arrecadou apenas R$ 280 até o momento. Interessados em ajudar com as doações, entrar em contato com a internauta de Volta Redonda pelo número 99966-9334 ou pelo link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudem-a-amy.