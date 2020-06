Internauta pede ajuda para encontrar dois cães desaparecidos em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 10:40 horas

Volta Redonda – A moradora de Volta Redonda, Larissa Barbosa de Aguiar, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE pedindo ajuda para encontrar seus dois cachorros que desapareceram na madrugada de sexta-feira (12) para sábado (13) na Rua Tomás Antônio Gonzaga, no bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda.

Trata-se de um macho, de seis anos, da raça Border Collie, que atende pelo nome de ‘Gordo’ e uma fêmea, sem raça definida, da mesma idade, que atende pelo nome de ‘Neguinha’.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a família e conversou com mãe da jovem. Segundo Nathália Barbosa, os cães são dóceis e fugiram de casa, juntos.

– Eles estavam em casa e arrombaram o portão. Uma vizinha chegou a ver os dois, mas como eles saíram correndo, não deu tempo de fazer nada. A fêmea é mais agitada, mas dócil. O macho é mais tranquilo, menos travesso. Pelo que vimos nas câmeras de segurança, eles saíram em direção ao bairro Água Limpa. Algumas pessoas nos informaram que viram os dois, mas quando chegamos lá, eram outros cachorros. Até os meus vizinhos estão sentindo falta. Eles são grandes, mas muito dóceis. Gostaríamos de pedir ajuda e quem souber de algo, por favor, que entre em contato – disse.

Quem tiver informações sobre os cães pode entrar em contato pelos telefones: (24) 9 99264976 ou (24) 9 99987960. Falar com Larissa Barbosa ou Nathália Barbosa.