Internauta reencontra cães desaparecidos no bairro Água Limpa

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 17:59 horas

Volta Redonda – A moradora de Volta Redonda, Nathália Barbosa,, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE para comemorar que conseguiu encontrar seus dois cachorros, que estavam desaparecidos desde a madrugada de sexta-feira (12) para sábado (13), na Tomás Antônio Gonzaga, no bairro Jardim Amália II.

O macho, de seis anos, da raça Border Collie, que atende pelo nome de ‘Gordo’ e uma fêmea, sem raça definida, da mesma idade, que atende pelo nome de ‘Neguinha’ foram encontrados próximo da Caixa D’água do mirante do bairro Água Limpa.

– Eles estavam lá deitados, acho que desde quando fugiram. Uma moça que estava caminhando, viu eles lá, levou marmitex para eles, tirou foto e mandou para uma amiga dela, que tem um grupo de pets. Meu telefone começou a tocar, um monte de foto. Fui lá correndo, quando eu vi eles. O Border Collie veio numa emoção, ele está um grude com a gente. Muito obrigada a todos – disse Nathália.