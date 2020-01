Internautas buscam por seus animais de estimação perdidos em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2020, 11:57 horas

Volta Redonda – Internautas seguem buscando o DIÁRIO DO VALE para tentarem encontrar seus animais de estimação perdidos, em Volta Redonda. Com as festas e feriados dos últimos dias, a quantidade de animais desaparecidos têm aumentado no município. Desaparecimentos foram registrados nos bairros Água Limpa, Belmonte e Vila Mury.

Água Limpa

O internauta, Igor Gomes, morador do bairro Água Limpa, está a procura de sua cadela de estimação que atende o nome por “Morena”. Ela está desaparecida desde a noite de Natal (25).

– Ela é antiga na família, já tem em torno de 12 anos e já está velhinha. Creio que ela possa estar na casa de alguém ou até perdida andando pela cidade. Andei em bairros próximos a procura dela, mas não obtive nenhum resultado – explicou Igor.

Quem souber do paradeiro de “Morena”, entrar em contato com Igor pelo número 993241180.

Belmonte

A moradora do bairro Belmonte, Luciana Mesquita, está procurando por seu gato de estimação, que atende por “Chico”, desde a noite de segunda-feira (30).

O gato desapareceu por volta das 19h, próximo da Avenida Júlio Caruzo.

– É a primeira vez que ele foge de casa assim. Ele tem coleirinha de identificação, é castrado e toma remédio para tratamento urinário. Quem puder ajudar nos avise – disse Luciana.

Informações sobre “Chico” podem ser entregues para Luciana através dos telefones 99963-5248, 99819-1973 e 3338-3572.

Vila Mury

A internauta Jéssica Mendonça está procurando por seu cachorro de estimação, que atende por “Bidu”. O cão da raça vira-lata, de 1 ano e cinco meses de idade, desapareceu na terça-feira (31), na Vila Mury.

De acordo com a dona do cão, ele nunca tinha fugido de casa.

– Foi a primeira vez que ele sumiu de casa, nunca tinha feito isso. Ele é manso, sumiu próximo ao Supermarket. Espero reencontrá-lo logo – concluiu Jéssica.

“Bidu” foi visto pela última vez na Avenida Mariana do Carmo Nogueira Reis. Quem tiver informações sobre o cão, entrar em contato com Jéssica pelo telefone 988256935.