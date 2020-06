Internos do Degase fazem motim na unidade de Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de junho de 2020, 08:18 horas

Volta Redonda – O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) informou que foi controlado, no início da manhã deste domingo, dia 28, um motim realizado por internos do Cense Irmã Assíncrono De La Gandara Ustara, em Volta Redonda. Revoltados, os adolescentes atearam fogo em pedaços de espuma retirados de colchões nos corredores das alas A e B, na noite desse sábado (27).

Os bombeiros e equipe do Grupamento de Ações Rápidas (GAR), além de policiais militares foram acionados. Não houve feridos. Na sexta-feira, (26), dois internos foram apreendidos na barreira fiscal sanitária de combate ao coronavírus, no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa. Eles estavam de carona em um carro com um casal, que não sabia que os adolescentes eram internos do Cense de Volta Redonda. Os menores haviam fugido da unidade no dia anterior, junto com outros dez adolescentes. Eles foram levados de volta ao Degase, no bairro Roma.