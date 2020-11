Intérprete de Louro José morreu vítima de um AVC, segundo laudo do IML

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 11:56 horas

Rio de Janeiro – O ator Tom Veiga, o intérprete do personagem Louro José, do programa Mais Você, morreu de AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, provocado por um aneurisma, segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal) que investigava a causada morte. A informação também foi divulgada durante o programa de Ana Maria Braga.

O exame de necropsia revelou que Tom Veiga já estava acometido por um aneurisma cerebral, que é um tipo de inchaço de vaso sanguíneo cujo rompimento costuma ser fatal. Geralmente, um aneurisma não provoca nenhum tipo de sintoma, o que dificulta diagnóstico precoce e tratamento eficaz.

Tom foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo, 1º de novembro. Junto com a apresentadora Ana Maria Braga, o ator somou mais de 20 anos de trabalho no programa televisivo.

Em janeiro deste ano, o ator se casou com Cybelle Hermínio Costa, no Rio de Janeiro. A união teve fim em outubro deste ano. Ele deixa uma filha do primeiro casamento com Alessandra Veiga.