Intervenção no HSJB começa nesta segunda-feira, 23

Volta Redonda – A intervenção judicial no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, tem início na manhã desta segunda-feira, 23, obedecendo decisão do juiz Alexandre Custodio Pontual, que adotou tal medida como forma de tentar por fim à uma sucessão de problemas que o hospital vem passando, entre eles, atraso no pagamento de funcionários e reposição do estoque de medicamentos e insumos.

Na decisão o magistrado nomeia três interventores, para os cargos de diretor médico, diretor administrativo e diretor jurídico. Ao decidir pela intervenção, o juiz Pontual estabeleceu ainda que a prefeitura de Volta Redonda indique dois representantes para acompanhar o trabalho dos interventores.

Com a intervenção, a administração da AFNE (Organização Social Associação Filantrópica Nova Esperança), que administrava o hospital, é afastada por pelo menos seis meses. O contrato do município com a OS foi rompido depois que o nome da instituição apareceu nas investigações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) que levaram ao afastamento do cargo do governador Wilson Witzel. No entanto, a diretoria da OS, continuava na administração por um “período de transição”, conforme a prefeitura.