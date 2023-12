Inundação no Bracuí deixa mais de 250 pessoas desabrigadas

Angra dos Reis – O elevado índice pluviométrico, de 250 mm em 24 horas, em conjunto com cheia da maré, provocou uma inundação histórica no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. Em alguns pontos, a água atingiu a marca de três metros de altura. No momento, 256 moradores estão abrigados na E.M. José Luiz Ribeiro Reseck, no Frade, com todo o suporte das Secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Saúde e Educação.

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de um casal de idosos que estava em um asilo privado, no bairro do Bracuí, em Angra dos Reis. Segundo informações preliminares, a água subiu rapidamente no asilo, e o casal de idosos não conseguiu ir para o segundo andar do imóvel. A causa provável das mortes foi afogamento. A perícia está no local. Outros 25 idosos do asilo foram levados em segurança para o abrigo do Frade.

As fortes chuvas começaram por volta das 19h dessa sexta-feira, 8 de dezembro, e em pouco tempo a Defesa Civil Municipal começou a receber chamados dos moradores. Foi necessária a utilização de barcos e cordas para o resgate de idosos, acamados, crianças, obesos e animais de estimação. A ação terminou por volta das 5h desta sexta-feira, dia 9. Até o momento, não há informações sobre vítimas fatais.

O transporte das famílias para o Frade, coordenada pela Segurança Pública, contou com dois ônibus, além de veículos da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e populares.

A Prefeitura vai começar a receber, às 9h, doações para as famílias atingidas. Água, itens de higiene pessoal, material de limpeza, roupas e lençóis e alimentos não perecíveis poderão ser entregues a partir das 9h, na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário (Arquivo do da Prefeitura).

O primeiro alerta da Defesa Civil foi enviado à população às 14h56, informando da possibilidade de chuva moderada/forte nas próximas horas. Para receber as mensagens com avisos e alertas quanto ao cenário meteorológico, é necessário que o morador envie um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens. O serviço é gratuito.