Inverno começa oficialmente nesta quinta-feira (20), e temperatura deve ser acima da média

Nacional – Depois de um outono de dias quentes e secos, o inverno, que começa nesta quinta-feira (20), também será de temperaturas acima da média e pouca chuva.

A nova estação tem iniciou às 17h51, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e se estende até 22 de setembro.

Os meteorologistas afirmam que, apesar da expectativa ser de um inverno com médias de temperaturas mais altas, isso não significa que não teremos dias frios.

Eles pontuam que curtos períodos de frio devem acontecer, inclusive com maior variabilidade térmica do que do no ano passado.

O outono de 2024 foi marcado pela atuação de contínuos bloqueios atmosféricos, que mantiveram as máximas elevadas no Centro-Sul e impediram o avanço de frentes frias pelo interior do país.

De acordo com a Climatempo, a estação ainda teve muita influência do fenômeno El Niño. Mesmo tendo se enfraquecido ao longo da transição do verão para o inverno, o El Niño foi responsável pelo calor recorde observado em abril e pelas chuvas excessivas no Sul no mês de maio, por exemplo.