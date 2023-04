Investimentos do Governo do Estado em Barra do Piraí beiram os R$ 80 milhões

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 07:53 horas

Mario Esteves lembra que ‘pacote de obras’ é direcionado para reforma de escolas, hospitais, asfaltamento de ruas, construção de quadras e postos de saúde

Barra do Piraí – O volume de investimentos do governo do Estado em Barra do Piraí nos últimos 7 anos está chegando a R$ 80 milhões. O pacote de obras, segundo o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, é resultado de uma parceria com o governador Cláudio Castro e tem provocado mudanças no dia a dia do barrense.

“Desde o início da gestão, as obras públicas sempre foram uma das prioridades para a cidade. Graças às aproximações com o Governo Estadual, a cidade está recebendo uma série de investimentos que têm o potencial de melhorar consideravelmente a vida de cada barrense. As benfeitorias realizadas durante esses anos não se restringem a um único recorte. Escolas, hospitais, asfaltamento, quadras, postos de saúde e muitos mais, são um grande enfoque. A prefeitura está deixando um legado significativo e duradouro em Barra do Piraí”, finaliza o prefeito.

Segundo dados da Secretaria de Obras Públicas, algumas obras já foram licitadas e outras homologadas, aguardando apenas a ordem de início.

O secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas, explicou que o novo pacote de obras com o governo do Estado e lembrou que algumas são realizadas em parceria com a MRS Logística.

“Certamente, eu nunca havia visto um pacote de obras com tamanhas vantagens para o desenvolvimento e o bem-estar da população do município. Lembrando que ainda existem quatro obras de mobilidade urbana que a MRS, em conjunto com a prefeitura, irá realizar na cidade. Serão duas pontes, uma passando sobre o rio Piraí e outra sobre o rio Paraíba, além de um viaduto passando por cima da linha férrea, no Centro, e uma estrada ligando os bairros Parque São Joaquim e São Luís”, aponta Wlader, ressaltando ainda que existem outras obras em etapa de análise pelo Estado.

O pacote de obras

Drenagem e pavimentação das ruas 3, 4, 6, 13, 11, João Antônio Camerano,

Isaías Pereira e Ana Cilene, no distrito da Califórnia – bairro de Fátima

Drenagem e pavimentação da Rua Assis Ribeiro e parte da Paulo de Frontin, no Centro

Drenagem e pavimentação da Rua Antônio da Silva Brinco, na Oficina Velha

Drenagem e pavimentação da Rua Aliança, no Chalet;

Drenagem e pavimentação das Ruas Carlos Medeiros, Renato Pedrosa e Elza Tinoco, em Ipiabas

Ciclofaixa do Mirante até o Casarão, em Ipiabas

Urbanização e caracterização da Vila Histórica em frente ao Casarão, em Ipiabas

Três muros de contenção na Avenida Ramiro Jayme da Fonseca – Beira Rio

Reforma e ampliação do Centro de Saúde Albert Sabin, na Santana

Muro de contenção na Vargem Grande

Biblioteca Digital (na antiga Delegacia de Polícia Civil)

Canalização da galeria do Santo Antônio

Esgotamento, pavimentação e drenagem das Ruas Antônio de Freitas Tinoco Dr Vitório da Costa, Oswaldo Lazarine Peckolt, Profª Sátira de Souza Terra