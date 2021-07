Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 19:55 horas

Resende – O Resende venceu a Portuguesa em casa na tarde desta quinta-feira, dia 22, por 3 a 0, no Estádio do Trabalhador. Os gols foram marcados por Bismarck, Brendon e Henrique Halls. Com o resultado, o Resende ocupa o terceiro lugar na disputa da Taça Guanabara e se mantém na briga pelo título.

O Gigante do Vale soube se impor em casa e dominou o jogo. Logo no primeiro tempo, Bismarck abriu o placar após boa jogada do lateral-esquerdo Douglas e Brendon ampliou de cabeça, após cruzamento do lateral-direito Valter. Com a vantagem no placar, os donos da casa cadenciaram o jogo e o time teve muitas alterações.

Mantendo o nível técnico, o fim do jogo ainda teve muitas emoções. O goleiro Igor, que entrou no segundo tempo no lugar de Pedro, então capitão, ainda teve a oportunidade de agarrar um pênalti. Henrique Halls, no fim do jogo, ampliou de cabeça, selando a vitória do Gigante.

Com a vitória por 3 a 0, a equipe comandada pelo treinador Jefter Percy, alcança os 17 pontos, com 73% de aproveitamento na competição, segue invicta em casa e tem duas missões para as duas rodadas finais: se classificar matematicamente para a próxima fase, o que pode ocorrer com uma rodada de antecedência, e ainda brigar pelo título da Taça Guanabara. Acima, somente Flamengo e Fluminense, com 22 e 21 pontos, respectivamente.

Artilheiro na briga

Bismarck chegou à vice-liderança na briga pela artilharia do Campeonato Carioca sub-20, com quatro gols. Acima, somente Lázaro, do Flamengo, com cinco. Outros dois atletas de Flamengo e Fluminense dividem a marca com Bismarck.