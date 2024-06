Ipiabas Blues Jazz Festival é palco para nomes internacionais da música

Barra do Piraí – Grandes artistas nacionais e internacionais do jazz e do blues desembarcam neste fim de semana em Ipiabas, distrito turístico localizado na serra de Barra do Piraí. O Ipiabas Blues Jazz Festival acontece nos dias 21, 22 e 23 de junho na Estação Cultural, com entrada gratuita, e faz parte do Circuito Sesc Jazz & Blues, que este ano foi realizado também nas cidades de Búzios, Rio das Ostras, Paraty e Miguel Pereira.

Na sexta-feira (21), o evento terá a apresentação do norte-americano James ‘Boogaloo’ Bolden, que tocou com Steve Wonder, James Brown, Duke Ellington e fez história ao lado de B.B. King, sendo o atual líder da banda King´s Blues Band.

Flávio Guimarães, gaitista e fundador do Blues Etílicos e Taryn Szpilman, a talentosa intérprete que ganhou fama com a dublagem de Frozen, além do trombonista, cantor e compositor carioca Josiel Konrad, são as outras atrações da noite.

A diva do blues J.J. “Hurricane” Thames, que teve seus dois últimos álbuns listados na Billboard, se apresenta no sábado (22), ao lado do guitarrista e produtor musical da cena blues, Igor Prado. A cantora britânica Samantha Smith, ex-backing vocal da banda Depeche Mode, estará com o The Simi Brothers na mesma noite, que tem abertura dos brasileiros da banda Back2Blues.

E no domingo (23), o Trio Groove do Vale traz o ritmo local para o evento, que terá ainda o quarteto de jazz de Márvio Ciribelli, pianista, arranjador e compositor, com três dos seus 13 álbuns gravados ao vivo no famoso Festival de Jazz de Montreux, na Suíça.

Além das apresentações musicais, haverá feira de artesanato e praça de alimentação com food trucks, bebidas artesanais, estande de queijos e vinhos, entre outras delícias.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura de Barra do Piraí, em conjunto com a Azul Produções, apoio da Sicomércio, parceiro cultural SESC e tem o objetivo de levar à população lazer e cultura gratuitamente, incentivar o turismo e a economia, com a geração de negócios para o setor de serviços, hotelaria, bares, restaurantes e comércio em geral, contribuindo para a geração de emprego e renda.