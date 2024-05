Ipiabas recebe o espetáculo infantil “Bisa Bia, Bisa Bel”

Barra do Piraí – O distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, recebe o espetáculo infantil “Bisa Bia, Bisa Bel”, na Estação Cultural no Centro, nesta quinta-feira (30), às 18h, com entrada franca.

Sucesso de público e crítica, o espetáculo “Bisa Bia, Bisa Bel” comemora o décimo ano de carreira, desde a sua estreia em 2014, e os sete prêmios recebidos, incluindo o de ‘melhor espetáculo do ano’, nas duas principais premiações em sua temporada inicial.

A apresentação faz parte do projeto “Circulação Estadual – NOSSA VOZ!” que levará a várias cidades do estado do Rio espetáculos que abordam como temas como questões de gênero, homofobia, racismo; envolvendo os Direitos Humanos, e visando reforçar a necessidade de darmos voz a grupos que são discriminados historicamente, projeto idealizado pelo produtor e ator Alexandre Mofati.