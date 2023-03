Ipiabas recebe primeira etapa do Estadual de Corrida da Montanha - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 17:32 horas

Evento está inserido no projeto Ipiabas Cinco Estações

Barra do Piraí – Ipiabas recebe o Estadual de Corrida da Montanha no dia 2 de abril. O percurso conta com três distâncias: curta, com sete quilômetros; média, com 14; e longa, com 22. Além dessas, também existe a prova kids, criando assim a possibilidade de diferentes atletas participarem. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da prova (corridasdemontanha.com.br).

O organizador da competição, Fábio Galvão, comenta sobre a razão da vinda dessa corrida para o distrito. “Ipiabas passou a fazer parte do Campeonato Fluminense a pedido de alguns atletas locais, que estavam sempre presentes nas outras etapas. A experiência foi boa antes da pandemia e este ano voltamos com força total ao Vale do Café. Corridas de Montanha é a união do esporte com o turismo”, diz Fábio.

O secretário da pasta de turismo, Jair Ferreira Borges, também comentou sobre o assunto. “A Prefeitura de Barra do Piraí, por intermédio da Secretaria de Turismo e Cultura, está apoiando a Corrida da Montanha. Esse feito, além de estimular o esporte, é um estilo de vida mais ativo, e que também reflete em outros setores da região. A possível participação de atletas de fora da cidade nesse evento é uma chance de movimentar a área do turismo regional. A medida servirá como uma oportunidade para os visitantes conhecerem o distrito e aparelhos turísticos”, explica o secretário.

O prefeito Mario Esteves também fala sobre a necessidade da promoção de eventos turísticos no município. “Uma corrida como essa é de extrema importância para Barra do Piraí. Já aconteceram diversos outros eventos esportivos no município e a relevância é o incentivo da prática junto ao fomento no setor turístico, sem contar a possibilidade de juntar um ótimo passeio em família à chance de correr nas montanhas”, finaliza o chefe do Executivo.