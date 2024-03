IPTU 2024: BM oferece desconto de 30% para pagamento em cota única

Barra Mansa – A partir desta quarta-feira (6), a Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza virtualmente os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referente ao ano de 2024. Para ter acesso, basta entrar no site da prefeitura (www.barramansa.rj.gov.br) e clicar no ícone do IPTU, que se encontra em destaque na página. É possível fazer consulta através de número de CPF ou CNPJ, inscrição do imóvel ou código do imóvel. Após inserir os dados necessários, é só emitir o documento para pagamento.

A primeira parcela ou a cota única com desconto deverá ser paga até o dia 28 de março, sendo possível realizar o pagamento via PIX, que torna mais ágil o processo. Barra Mansa oferece as seguintes condições: 30% para quem optar pelo pagamento em cota única (maior desconto do Brasil) e 15% para quem dividir. As demais parcelas terão como vencimento o 15º dia de cada mês.

De acordo com o secretário de Finanças do município, Leonardo Ramos de Oliveira, a expectativa é de que a arrecadação com IPTU alcance em torno de R$ 33 milhões este ano, valor extremamente importante para a composição da receita tributária municipal.

“O pagamento desse imposto em dia garante que nosso município permaneça com as contas equilibradas e, com isso, a população esteja sempre recebendo serviços e obras de qualidade. Pensando nisso, a Prefeitura se preocupa sempre em oferecer ótimas condições para pagamento, de forma que isso não pese no bolso do contribuinte” frisou Leonardo.

Parcelamento

As condições de parcelamento são as seguintes:

– IPTU com valor maior ou igual a R$100,01: pode ser dividido em até 10 vezes, com 15% de desconto.

– IPTU com valor maior que R$50,01 e menor que R$100: pode ser dividido em 5 vezes, com 15% de desconto.

– IPTU com valor maior ou igual a R$25,01 e menor que R$50: pode ser dividido em 2 vezes.

Dúvidas

Quem tiver alguma dificuldade para a realização do procedimento online, pode buscar o atendimento no setor de arrecadação da prefeitura, no saguão, e solicitar o serviço, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 16h.

Caso tenha outras dúvidas, o contribuinte pode entrar em contato com a Secretaria de Finanças através do e-mail [email protected] ou pelos telefones: (24) 2106-3422 e 2106-3447.

Fotos: Felipe Vieira / Arquivo PMBM