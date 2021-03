IPTU com desconto de 10% em vence amanhÃ£ em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de março de 2021, 15:18 horas

Volta Redonda – Na quarta-feira (31), vencerá o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021 com 10% de desconto em cota única, em Volta Redonda. Caso o contribuinte não pague amanhã, a outra opção será pagar em seis parcelas, porém sem o desconto. Para esta escolha, a primeira cota tem vencimento também nesta quarta-feira, dia 31 de março. As demais parcelas vencem em 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto.

Segunda via

Os que não receberam carnê podem conseguir uma segunda via da guia para pagamento. Para isso, funcionários da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) estão de plantão durante este feriadão prolongado até quarta-feira, dia 31. O atendimento ao público está sendo feito no Posto de Atendimento da SMF no subsolo da prefeitura (antigo Banco Itaú) e na subprefeitura do Retiro, situada na Avenida Antônio de Almeida, n° 46, no horário especial das 12 às 17 horas.

Outro canal também disponibilizado para imprimir ou baixar a segunda via é acessar o site da Prefeitura de Volta Redonda no endereço www.iptu2021.voltaredonda.rj.gov.br ou através do acesso rápido IPTU e Taxas na página principal do site (www.voltaredonda.rj.gov.br).

O pagamento poderá ser feito nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (somente autoatendimento) ou nas casas lotéricas.