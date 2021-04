Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 17:01 horas

Itatiaia – O prazo para o pagamento da cota única e da primeira parcela do Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) de 2021 foi prorrogado para o dia 30 de abril, em Itatiaia. O prazo inicial era o dia 05 de abril, porém devido a Lei Estadual 9224/2021 que institui como feriados os dias 26 e 31 de Março e de 01 de Abril e antecipou os feriados dos dias 21 e 23 de abril, a secretaria decidiu alterar o cronograma.

Desconto

O desconto de 15% para imóveis residenciais e também para imóveis comerciais, industriais e territoriais continua valendo para os contribuintes que quitarem a dívida em cota única. O abatimento não é válido para a taxa de coleta de lixo domiciliar.

O cidadão que preferir, poderá fazer o pagamento em até nove vezes, nas seguintes datas de vencimento: 1ª parcela no dia 30/04; 2ª parcela no dia 05/05; 3ª parcela no dia 07/06; 4ª parcela no dia 05/07; 5ª parcela no dia 05/08 6ª parcela no dia 06/09, 7ª parcela no dia 05/10, 8ª parcela no dia 05/11 e a 9ª parcela no dia 06/12.

Parcela

O valor da parcela não poderá ser inferior a 0,5 (meia) UFITA para pessoa física, que corresponde a R$ 55,52 e 1,0 (uma) UFITA para pessoa jurídica, que corresponde a R$ 111,04.

De acordo com a Secretaria de Administração tributária 16,4 mil carnês do IPTU foram enviados pela gestão municipal e o munícipe pode efetuar o pagamento nas agências dos bancos do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além das Casas Lotéricas.

Segunda via

O contribuinte que não recebeu o carnê pode ainda solicitar a 2ª via, de maneira gratuita, na Divisão de Cadastro Imobiliário ou pelo site da Prefeitura no endereço http://itatiaia.rj.gov.br . Para o acesso é necessário que o proprietário tenha em mãos o número da inscrição imobiliária, completado com 001, 000 ou o código do imóvel.

Em decorrência de problema de impressão da gráfica contratada para emissão dos carnes, a última parcela de alguns carnes vieram sem o valor do IPTU, nestes casos o contribuinte pode solicitar a 2ª via da última parcela na Divisão de Cadastro Imobiliário ou pelo site da Prefeitura.

Mais informações podem ser adquiridas na Divisão de Cadastro Imobiliário que fica na sede da Prefeitura, localizada na Praça Mariana Rocha Leão, 20, Centro O telefone de contato é (24) 3352-6777, ramal 226.