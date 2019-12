IPVA 2020 no Rio de Janeiro será 3,26% menor do que em 2019

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2019, 07:49 horas

Diferença no valor é explicado pela desvalorização anual dos veículos

Rio de Janeiro – A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro divulgou nesta semana a taxa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). No próximo ano, a taxa será 3,26% menor em comparação a 2019 devido a desvalorização anual dos veículos.

Se o imposto for pago de uma vez só com cota única, o proprietário terá 3% de desconto.

Para saber o valor do IPVA, deve se calcular o valor do automóvel de acordo com a tabela FIPE (Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas), além de calcular a alíquota indicada abaixo sobre este valor. O resultado será o custo do imposto para o próximo ano.

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro orienta os proprietários a não perderem o prazo de pagamento da taxa, que é determinada com o número no final da placa do veículo.

Valores

As alíquotas para cálculo do imposto no Rio de Janeiro, conforme o tipo de veículo, são:

– Automóveis a gasolina, álcool ou flex: 4%;

– Automóveis GNV: 1,5%;

– Motocicletas: 2%.

Segue a tabela com o calendário do IPVA 2020 e suas datas de vencimentos: