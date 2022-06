Iran comemora primeiro gol pelo Voltaço e retorno ao G8 da Série C

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 23:37 horas

Zagueiro marcou o segundo gol da partida diante do Remo-PA, que garantiu a subida do Tricolor de Aço na tabela do Brasileiro

Volta Redonda – O Volta Redonda venceu o Remo-PA por 3 a 0 nessa segunda-feira, dia 13, no Estádio Raulino de Oliveira, e subiu quatro posições, entrando no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do confronto foi o zagueiro Iran, que, além de ajudar a equipe a sair ilesa lá trás, foi para o ataque e marcou o segundo gol da partida, o primeiro dele com a camisa do Voltaço.

– Foi muito importante o resultado. Estamos trabalhando, focados, há bastante tempo, com toda a comissão fazendo belíssimo trabalho, e conseguimos sair com um importante resultado positivo hoje, diante de um adversário direto pelo G8. Claro que o mais importante é a vitória, mas estou muito feliz por ter feito um gol e ajudado a minha equipe a sair de campo com os três pontos, que nos recoloca na zona de classificação para a próxima fase. Agora é trabalhar forte porque durante a semana temos mais uma decisão muito importante pela frente – destacou.

O Esquadrão de Aço não terá muito tempo para descansar, porque já nesta quinta-feira, dia 16, às 15h, enfrenta o Macaé no Elcyr Resende, em Bacaxá, pela final da Taça Santos Dumont.

– Uma partida muito difícil, contra uma equipe que tem muita qualidade, mas vamos trabalhar durante a semana em cima deste confronto e vamos fortes para podermos conquistar este primeiro turno, dando um primeiro passo muito importante em busca do nosso objetivo, que é o retorno para a elite do Estadual – projetou.

Reapresentação

O elenco do Esquadrão de Aço se reapresentou nesta terça-feira, dia 14, iniciando a preparação para a final da Taça Santos Dumont. Os jogadores que atuaram mais de 60 minutos na vitória diante do Remo-PA ficaram na sede realizando um trabalho de recuperação. Os demais atletas seguiram para o CT Oscar Cardoso, onde participaram de um treinamento técnico e tático, comandando pelo técnico Rogério Corrêa.

A preparação tricolor para a decisão se encerra na manhã desta quarta-feira, dia 15. Após o almoço, a delegação irá seguir para Saquarema, onde ficará concentrada para a partida.