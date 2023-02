Irineu ajusta detalhes para construção de casas populares em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 08:28 horas

Itatiaia – O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, participou de reunião na Secretaria Estadual de Habitação nesta quinta-feira (16), no Rio. O encontro foi intermediado pelo deputado estadual Tande Vieira, que também acompanhou as conversações. O prefeito considerou que o encontro foi mais um passo para a concretização do projeto de construção, no bairro Nova Conquista, de 100 casas populares.

— O projeto de construção destas casas está prestes a ser concluído. Nesta reunião com o secretário de Habitação do Estado, Bruno Dauaire, junto com minha equipe e o deputado estadual Tande Vieira, alinhamos os últimos detalhes para dar prosseguimento ao projeto — frisa Irineu.

As unidades serão erguidas em uma área próxima ao Centro Municipal de Educação Infantil Maria Helena Honorato. As obras seriam uma parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado, com o município cedendo a área e o governo estadual, dentro do programa “Casa da Gente”, executando as obras.

— As casas atendem famílias com renda de até R$ 2 mil e que se enquadram em critérios estabelecidos em diretrizes sociais. Elas têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Este Programa contribui para a realização deum dos grandes sonhos de uma pessoa, que é o de ter sua casa própria — salienta o prefeito.

Desenvolvimento Econômico

Esta quinta-feira (16) foi de reuniões com representantes do governo estadual. O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia, José Luiz Ribeiro Xavier, se encontrou com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Vinicius Farah. O deputado estadual Tande Vieira também participou da reunião, que serviu para alinhar com o governo estadual ações na área econômica.

De acordo com José Luiz, o apoio de instituições como CODIN e AgeRio, que fomentam o desenvolvimento econômico em todo o estado, será fundamental para que Itatiaia coloque em prática projetos de condomínios empresariais e logísticos.

“O objetivo de nossa gestão é atrair empresas, gerando mais arrecadação e empregos para o município. Percebemos a disposição da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em trabalhar com o município neste sentido — afirma.