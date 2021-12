Irmãos da Colégio Municipal Marcello Drable são premiados na Olimpíada Brasileira de Robótica

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2021, 18:46 horas

Estudantes de Barra Mansa foram homenageados nesta segunda-feira, no gabinete do prefeito Rodrigo Drable

Barra Mansa – Três irmãos, estudantes do Colégio Municipal Prefeito Marcello Drable, no bairro Ano Bom, foram condecorados pela participação na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Eles receberam medalhas e certificados das mãos da vice-prefeita Fátima Lima e do secretário de Educação, Marcus Barros. O encontro entre eles aconteceu na manhã desta segunda-feira, 13, no gabinete do prefeito Rodrigo Drable.

A OBR é feita por etapas: estadual/regional e nacional. Marcus Vinícius Vidal, aluno do 5º Ano da Escola Marcello Drable, ficou com a medalha de bronze nacional; seu irmão Miguel Vitor Vidal, 7º Ano, ganhou a medalha de ouro na modalidade estadual. Já Luiz Octávio Vidal, 9º Ano, foi contemplado com a medalha de honra ao mérito.

Fátima Lima destacou a emoção de poder homenagear os irmãos pela conquista. “É um orgulho enorme poder entregar essas medalhas a esses jovens, que mesmo enfrentando as dificuldades da pandemia, não desistiram dos seus sonhos e batalharam para que esse belíssimo resultado fosse alcançado”, disse a vice-prefeita.

O secretário de Educação também se disse orgulhoso do desempenho dos alunos na OBR. “Esse resultado reflete o potencial que os nossos alunos possuem, assim como a dedicação dos nossos professores. Essas premiações são de grande importância para todos nós; para todos os estudantes da rede”, ressaltou Marcus Barros.

Miguel Vitor Vidal, ouro na etapa estadual este ano e bronze no ano passado,

Agradeceu o apoio dado pela escola. “Eu sou grato por entrar na Robótica, por ter a ajuda da professora em tudo, por ela ter nos aceitado bem e aos coordenadores que sempre nos ajudam enquanto estamos lá aprendendo. Essa prova mostrou o nosso potencial e o que podemos fazer. Acredito que muitas outras pessoas poderão ganhar ouro, prata e bronze”, disse Miguel.

A professora responsável pelas aulas de Robótica na escola, Luciana Faria, disse que “a conquista das medalhas e dos resultados não são apenas do projeto de Robótica, e sim da Educação de Barra Mansa. Com o projeto robótica na escola, incentivamos nossos alunos a conhecer o mundo das tecnologias”.

A mãe dos alunos premiados, Suelen Vidal, também expressou seu contentamento. “Os meninos fizeram todo esse processo com o prazer de aprender e estarem associados com uma excelente prática pedagógica por meio da professora Luciana, que soube conduzi-los muito bem. O processo de ensino e aprendizagem reconhece a força da parceria entre família e escola, pois as partes se complementam e proporcionam um desenvolvimento mais pleno aos alunos”, disse Suelen.

COMPETIÇÃO

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma competição nacional que utiliza da temática da robótica, com o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro.

A OBR destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico em todo o território nacional, e é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos. Ocorre desde 2007, atualmente é considerado o maior evento de robótica da América Latina e classifica equipes para a RoboCup, maior evento de robótica do mundo.