Irmãos são presos após intimidar PMs em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2022, 15:28 horas

Suspeitos utilizaram garrafas e pedaços de madeira contra as autoridades



Foto: Divulgação

Valença – Dois homens foram presos na noite desde domingo (25) após tentarem agredir policiais militares em uma abordagem na cidade de Valença. Segundo a polícia, moradores da Vila do Sapo, no distrito de Conservatória, fizeram uma denúncia de violência doméstica às autoridades, que se dirigiram ao local. Eles foram recebidos com ofensas e ameaças pela dupla.

Um dos homens estava com duas garrafas de vidro e realizando movimentos de luta para cima da polícia, que disparou um tiro para controlar a situação, atingindo a mão de um dos indivíduos.

Vendo a cena, o irmão do suspeito ficou alterado e também partiu para cima das autoridades, realizando ameaças de morte e portando pedaços de madeira contra a equipe.

O homem atingido pela bala foi encaminhado para o hospital e liberado após atendimento. Logo após, ele e seu irmão foram encaminhados para a 91ª DP e vão responder por lesão corporal, ameaça, desobediência e desacato à autoridade.