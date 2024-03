Irmãs são agredidas por homens encapuzados em Resende

Resende – Duas irmãs, uma de 33 e outra de 32 anos, foram agredidas por homens encapuzados na noite desta terça-feira (5), em Resende. Os agressores teriam invadido a casa das mulheres no bairro Jardim Jalisco e levado elas para o bairro Surubi, onde a agressão teria acontecido.

Segundo os agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a equipe foi ao Hospital de Emergência de Resende após receber informações de que duas mulheres com traumas por todo o corpo teriam dado entrada. No local, a irmã mais velha informou aos policiais que homens encapuzados teriam invadido a casa e levado as duas para o bairro Surubi para agredi-las.

O registro da ocorrência foi feito na 89ª DP. A Polícia segue investigando o caso.