Ítalo Carvalho é emprestado para time da Coreia do Sul

Volta Redonda – O Voltaço comunica nesta segunda-feira (1º), o empréstimo do atacante ítalo Carvalho para o Daegu, da Coreia do Sul. A negociação chegou nos valores ajustados entre o Esquadrão de Aço e o atleta, em sua renovação de contrato no fim do ano passado.

O contrato com ítalo prevê uma cláusula de empréstimo por propostas de R$500 mil reais, mas o clube negociou e recebeu o valor de R$700 mil reais pelo empréstimo de 1 ano.

Na negociação, Ítalo Carvalho renovou seu contrato com o Volta Redonda até o fim de 2026.