Ítalo Granato morre após sofrer AVC

Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 16:06 horas

Volta Redonda – O dentista Ítalo Granato morreu nesta terça (04) no Hospital da Unimed, em Volta Redonda, onde foi internado após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Ele tinha 85 anos e era casado com Josepha Granato. Deixa a viúva e dois filhos, Jaqueline e Marcos.

Além de ser dentista e de ter trabalhado na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), Ítalo Granato marcou presença na história política de Volta Redonda, tendo sido vereador na década de 1960 e atuado com destaque no governo do ex-prefeito Marino Clinger. Também foi um dos fundadores do PDT.