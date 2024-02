Itatiaia abre cursos de assistente de operações em logística e operador de computador

Itatiaia – A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia está com inscrições abertas para moradores da cidade interessados nos cursos do Senai / Resende, de Assistente de Operações em Logística e Operador de Computador.

As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de março, no prédio ao lado da Secretaria de Habitação, na altura do n° 156 da Rua Vitória Sócrates, na Vila Martins.

As aulas começarão em 18 de março, no horário de 18h às 22h, na sede do Senai, em Resende.

Será disponibilizado transporte para os inscritos. A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda destaca que o curso de Operador de Computador terá carga de 180 horas.

Para se inscrever os interessados devem ter idade a partir de 16 anos e escolaridade mínima do 5º ano do Ensino Fundamental.

“Para as inscrições para o curso de Assistente de Operações em Logística, que também tem carga horária de 180 horas, os interessados precisam ter 18 anos e escolaridade a partir do 7º ano do Ensino Fundamental completo”, informa o responsável pela pasta, Leonardo Coimbra.

Para efetuar a inscrição os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência.