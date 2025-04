Itatiaia abre editais públicos para Lei Aldir Blanc

Para se inscrever no “Fomenta Itatiaia” os agentes culturais devem enviar por e-maila documentação obrigatória: formulário de inscrição que constitui o Plano de Trabalho; documentos específicos relacionados na categoria de apoio; autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, se for concorrer às cotas; e declaração de representação, se for concorrer como um coletivo sem CNPJ. Podem se inscrever agentes culturais como pessoas físicas ou jurídicas que sejam residentes de Itatiaia, e que possuam atuação na área cultural da cidade por no mínimo dois anos. Cada agente cultural poderá se inscrever com apenas 1 projeto.

Já o edital “Mãos Dadas” é de subsídio para grupos ou instituições culturais para firmar termo de execução cultural com recursos também da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O edital busca selecionar projetos culturais que receberão apoio financeiro nas categorias, como forma de incentivar, apoiar e fortalecer as diversas manifestações culturais de Itatiaia.

As inscrições do “Mãos Dadas” também devem ser feitas pelo e-mail. Cada agente cultural interessado poderá inscrever apenas 1 projeto. O agente cultural deve enviar: formulário de inscrição que constitui o Plano de Trabalho; documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito, quando houver; autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, se for concorrer às cotas; declaração de representação, se for concorrer como um coletivo sem CNPJ; e outros documentos que o agente cultural julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto.