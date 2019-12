Itatiaia abre inscrições para matrícula do EJA em 2020

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2019, 09:56 horas

Inscrições vão até o dia 10 de janeiro; cadastros podem ser feitos nas secretarias das escolas, de segunda-feira à sexta-feira

Itatiaia – Unidades escolares de Itatiaia abriram inscrições para a Chamada Escolar do primeiro semestre 2020 da Educação de Jovens e Adultos (EJA), neste mês. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro, com pausa para os dias primeiro e 2 do próximo mês.

Interessados devem procurar as secretarias das escolas de segunda-feira à sexta-feira. O funcionamento dos dias 23 ao 31 será de 8h às 12h , e a partir do dia 3, de 8h às 21h30.

Unidades

As unidades escolares que oferecem o EJA nas modalidades para anos iniciais, primeira à terceira fases, e anos finais, quarta à sétima fases, são: Fernando Octávio Xavier, em Penedo, Reinaldo Maia Souto, no Centro e Wagner Guimarães, no Campo Alegre.

Inscrições

Os candidatos que queiram se inscrever devem apresentar RG, CPF, duas fotos 3×4 recentes, histórico escolar, declaração de transferência, comprovante de residência e certificado de reservista, no caso dos homens que se apresentaram no exército.

O estudante beneficiário do programa “Bolsa Família” precisará apresentar a cópia do cartão do programa.

Para mais informações, procurar a sede da Secretaria Municipal de Educação, na Rua São José, nº 210, no Centro de Itatiaia.