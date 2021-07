Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 19:18 horas

Ao todo, serão 12 cursos de formação profissional que possibilitará o morador ter mais chance de entrar no mercado de trabalho

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda (Setegre) abrirá na próxima semana, do dia 26 a 29 de julho, 230 oportunidades de vagas para moradores interessados em ter uma qualificação profissional. As chances serão dadas para diversas áreas do conhecimento, garantindo certificação e aprendizado gratuito aos moradores.

Os cursos oferecidos serão: Manicure e Pedicure (15 vagas), Básico de Doces para Festas (15 vagas), Fundamentos e Práticas Administrativas (20 vagas), Recepcionista de Eventos (20 vagas), Gestão da Qualidade (20 vagas), Marketing e Vendas (20 vagas), Libras Básico para Turismo e Hotelaria (20 vagas), Cuidador de Idosos (40 vagas), Limpeza Industrial (15 vagas), Limpeza de Área Verde (15 vagas), Operador de Caixa (10 vagas) e Auxiliar de Cozinha Industrial (20 vagas).

Para se inscrever, o morador de Itatiaia interessado deverá comparecer de 9h às 12h e de 13h às 16h, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, munido de documento oficial com foto, de segunda a quinta-feira. No ato da inscrição é imprescindível o interessado no curso estar presente. O preenchimento de vagas se dará por ordem de chegada e podendo apenas escolher um curso por morador. Haverá lista de espera condicionada à desistência de algum aluno inscrito.

A Secretaria de Trabalho e Renda reserva-se do direito de estabelecer 25% das vagas ofertadas em cada curso para pessoas assistidas pelos programas sociais da Prefeitura de Itatiaia por meio do: CRAS, CREAS e Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. O não preenchimento das vagas por pessoas assistidas, será novamente coloca em ampla concorrência.

– Os doze cursos oferecidos nesta rodada de agosto só é possível graças às parcerias com pessoas comprometidas com a causa qualificação profissionais em nossa cidade. São empresas parceiras e professores voluntários que somam esse time do bem a fim de proporcionar ao morador a chance de entrar no mercado de trabalho com uma mão de obra mais preparada. Essa política de qualificação profissional vai de encontro com o pensamento da atual gestão que não mede esforços para que Itatiaia avance. Nossa intenção para as próximas rodadas de curso é levar essas oportunidades para mais localidades de Itatiaia, criando assim mais pólos de ensino – pontua o secretário da pasta, Felipe Santos.

Nos últimos meses, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda vem desenvolvendo um trabalho de capacitação profissional dos moradores na oferta de cursos. Foram realizados os cursos de Atendente de Farmácia, Recepcionista, Decoração com Balões, Matemática Básica Aplicada ao Comércio e Matemática Financeira; estão em andamento os cursos de Agenciamento Turístico, Logística e Salgadeira.

– Já formamos mais de 80 profissionais prontos para entrarem para o mercado de trabalho. São jovens aptos e aprovados por meio de provas aplicadas no final do curso. Embora seja um curso gratuito e com professores voluntários, zelamos pela qualidade do ensino e aprendizado de fato. Para as próximas turmas dos cursos em andamento, pretendemos formar mais 60 alunos que já saem com uma profissão – declara o secretário.