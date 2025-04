Itatiaia agiliza exames e elimina fila por mamografias

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia zerou a fila de agendamento para mamografias no município. De acordo com a coordenadora da Clínica da Mulher, Lariane Maia, mais de 300 exames aguardavam marcação, mas a demanda foi eliminada por meio de ações da Secretaria Municipal de Saúde, executadas pela Clínica da Mulher e pelo Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA).

Entre as principais medidas estão o aumento da oferta mensal de mamografias — de 120 para 200 exames a partir de fevereiro — e a contratação de mais uma técnica em radiologia para reforçar o atendimento. Os mutirões realizados durante a campanha Março Lilás também contribuíram para o resultado.

“Agora o agendamento está em dia e as pacientes conseguem realizar o exame com muito mais agilidade. O acesso facilitado à mamografia representa um avanço para a saúde pública do município”, afirmou Lariane.

A mamografia é essencial para a detecção precoce do câncer de mama, sendo recomendada principalmente para mulheres a partir dos 50 anos. A Prefeitura informou que pretende manter o ritmo dos atendimentos, garantindo acesso rápido e eficaz

ao exame.