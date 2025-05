Itatiaia amplia acesso a empregos com atendimento itinerante

Itatiaia – O Sine, ligado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, e da Ouvidoria Municipal de Itatiaia divulga o calendário de serviços dos projetos Sine Itinerante e Ouvidoria Itinerante para o mês de maio. As ações acontecem sempre das 9h às 13h.

A primeira atividade do Sine Itinerante foi realizada nesta quarta-feira (7), no bairro Vila Flórida.

O Sine Itinerante busca facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos como cadastro de currículo, orientação sobre Seguro-Desemprego, consulta a Carteira de Trabalho Digital, orientação aos cursos do CIEE, e esclarecimento de dúvidas.

Já a Ouvidoria Itinerante busca ouvir as manifestações dos moradores como reclamações, sugestões, solicitações, denúncias e elogios. A população também pode realizar as manifestações de forma presencial. Basta comparecer à sede da Ouvidoria Municipal, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na Praça Mariana Rocha Leão, no Centro. Além disso, podem ser feitas pelo e-mail: [email protected] , pelos telefones: (24) 3352-2192 e 3352-6777 ramal 225 ou pelo Fala BR no site da Prefeitura www.itatiaia.rj.gov.br .

“Tanto o Sine quanto a Ouvidoria pretendem facilitar e oferecer mais oportunidades à população que necessita dos serviços das unidades. É uma forma das equipes irem até as localidades mais distantes para as pessoas que não conseguem ir até as sedes devido aos compromissos ou pela distância”, disse o prefeito Kaio Márcio.

Confira o cronograma completo:

Sine Itinerante

Sábado (10)

Horário: 9h às 13h

Local: Jardim Itatiaia – Ação CIEP

quarta-feira (14)

Horário: 9h às 13h

Local: Vila Magnólia/Vila Maia/Vila Odete (Praça da BICA)

quarta-feira (21)

Horário: 9h às 13h

Local: Vila Pinheiro – Quadra ao lado da Escola UM

quarta-feira (28)

Horário: 9h às 13h

Local: Maringá, Maromba e Vales – Panfletagem

Ouvidoria Itinerante

sábado (10)

Horário: 9h às 13h

Local: Jardim Itatiaia – Ação CIEP

quarta-feira (28)

Horário: 9h às 13h

Local: Maringá, Maromba e Vales – Panfletagem