Itatiaia amplia vacinação contra gripe

Itatiaia – A Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Saúde de Itatiaia está atendendo desde esta quinta-feira (02) a recomendação do Ministério da Saúde de ampliar a campanha de vacinação contra a gripe para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade. A informação é da responsável pelo setor, Andrea Millen.

A medida, de acordo com o governo federal, é para conter os casos mais graves e internações pela doença. Segundo Andrea, os moradores devem comparecer ao Centro de Imunização e unidades de saúde com a caderneta de vacinação e um documento de identificação. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Ela orienta as pessoas que apresentarem algum sintoma gripal a aguardar 30 dias do início dos mesmos ou o resultado Reator de COVID, assim como da dengue, para, então, se vacinar. “Quem recebeu a vacina antes do dia 25 de março, foi imunizado com a cepa viral de 2023, e deve se vacinar novamente”, explica.

A Coordenadora de Imunização de Itatiaia lembra que é importante gestantes e idosos procurarem as unidades de saúde e se vacinarem, prevenindo-se de contrair gripe. Segundo Andrea, esses grupos estão entre os mais vulneráveis, sendo os que apresentam riscos significativos de complicações de saúde severas e até mesmo óbito.

– A vacinação é essencial para proteger a saúde da população e evitar a propagação, especialmente durante as estações mais frias, quando a incidência da gripe tende a aumentar. Gestantes e idosos devem ter sua atenção redobrada neste momento, vacinando-se contra o vírus da Influenza e assim evitando os riscos de uma contaminação. A cobertura vacinal para esses grupos está baixíssima – destaca Andrea.

Até o dia 21 de abril, apenas 22% do público-alvo tinha se vacinado contra a gripe, conforme levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Cerca de 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação começou no dia 25 de março.

Dados da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) divulgados recentemente mostram aumento de casos relacionados ao vírus sincicial respiratório (VSR) em crianças de até dois anos de idade, ultrapassando as mortes associadas à covid-19 na mesma faixa etária.

Em Itatiaia a vacinação acontece no Centro de Imunização do município, localizado na Avenida dos Expedicionários, número 425, próximo à sede da Secretaria de Saúde, com horário das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, sem intervalo de almoço, e nas demais unidades, de 8h às 12h e das 13h às 16h.