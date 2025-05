Itatiaia antecipa recarga de cartão alimentação para este sábado (10)

Itatiaia – A Prefeitura Secretaria Municipal de Administração de Itatiaia, anunciou a antecipação da recarga do cartão alimentação para este sábado (10), devido às festividades do Dia das Mães, no próximo domingo (11). O benefício é destinado para os servidores concursados da Prefeitura de Itatiaia.

“Decidimos antecipar a recarga para facilitar os servidores, especialmente durante as compras e festividades pelo Dia das Mães. A administração municipal segue empenhada em trabalhar em prol dos trabalhadores e para oferecer serviços públicos de qualidade para a população de Itatiaia”, afirmou o prefeito Kaio Márcio.

Além disso, a Prefeitura anunciou a data do pagamento do salário de maio para o dia 28. E no dia 29 de maio, os servidores receberão a primeira parcela do 13° salário, sem os descontos.