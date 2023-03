Itatiaia aposta no setor de turismo para fortalecer economia - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 08:18 horas

Itatiaia – A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, realizou o lançamento, nesta quarta-feira (08), no Centro Cultural Estalagem, do projeto de Requalificação dos Prestadores e Receptivos de Serviços de Itatiaia. A iniciativa vai promover encontros mensais de visitação educativa com guias, operadores e trabalhadores do segmento, além de interessados, buscando valorizar diferentes roteiros turísticos da cidade e a qualificação no atendimento.

Participaram da solenidade de lançamento o prefeito Irineu Nogueira, o Secretário de Turismo, Denilson Sampaio, o Diretor do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), Silvério Balieiro, e a Diretora do Instituto Campo Bello, parceira da iniciativa, Karla Carvalho. A aula inaugural do projeto de Requalificação dos Prestadores e Receptivos de Serviços aconteceu na parte da tarde, no Clube Finlandês, em Penedo.

Denilson Sampaio destacou o fato de Itatiaia ser uma cidade privilegiada para o turismo. Segundo ele, quem visita o município encontra locais para a prática de escalada e belas cachoeiras. O Secretário de Turismo ressaltou que, além do Parque Nacional, a cidade tem outros pontos turísticos, como a Colônia Finlandesa de Penedo e Maromba e Maringá, dentre outros destinos.

“Estamos buscando, por um lado, ordenar o setor e, por outro, investir na requalificação de quem atua diretamente na prestação do serviço. Temos diversos aspectos interessantes e uma história rica, que precisam ser melhor apresentados pelos nossos prestadores e receptivos”, afirma.

O prefeito Irineu Nogueira reafirmou o papel de destaque que o turismo tem para a economia de Itatiaia. Segundo ele, o apoio de parceiros como o IFRJ, o Clube Finlandês e o Instituto Campo Bello, para o desenvolvimento da atividade turística é essencial. Segundo ele, o segmento precisa se estruturar para que se consolide como atividade geradora de emprego, renda e desenvolvimento econômico.

“O turismo é capaz de gerar empregos, rapidamente. Ao investir em capacitação profissional e no aperfeiçoamento de serviços e produtos turísticos demonstramos nosso propósito de fortalecer o setor turístico”, conclui.